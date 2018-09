Hund „Jako“ vor Tierheim gefunden

Karlsruhe.Der vermisste Zwergpinscher einer 68 Jahre alten Seniorin ist wieder zurück. „Jako“ wurde wohlbehalten vor einer Tierarztpraxis in Karlsruhe entdeckt – in einer Hundebox. Unbekannte hätten diese dort am Montag abgestellt, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass ein Dieb der Hundebesitzerin eine Lektion erteilen wollte. In der Box habe sich ein schriftlicher Hinweis befunden. Darin hieß es, man solle Hunde nicht alleine vor Einkaufsläden zurücklassen. Auch Geld zur Pflege des Tieres lag dabei.

Die Beamten hatten den Pinscher seit Samstag gesucht, weil die Besitzerin ihn nach einem Einkaufsbummel in Karlsruhe vermisste (wir berichteten). Zeugen hatten beobachtet, dass drei Frauen und ein Mann sich mit dem Hund beschäftigten. Das Tier war an einen Pfeiler gebunden, während die Seniorin beim Einkauf war. Die Polizei sucht nun den Hundedieb – oder die Diebe. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018