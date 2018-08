Hunde attackieren Mann

Karlsruhe.Zwei Hunde haben einen 33-Jährigen und seinen Hund attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Dienstag um 23.30 Uhr in Karlsruhe Mühlburg auf einem Fahrrad die Seldeneckstraße in Richtung Hardtstraße und führte seinen Hund dabei an der Leine. Bei der Tristanstraße kam ihm ein Pärchen entgegen, das zwei Hunde, vermutlich zwei „Kampfhunde“, bei sich hatte. Die unbekannte Frau war ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs und hatte einen der Hunde an der Leine, der andere Vierbeiner lief frei.

Als der von der Frau geführte Hund den Vierbeiner des Mannes bemerkte, reagierte er sofort aggressiv. Sie konnte ihren Hund nicht zurückhalten, sodass dieser zunächst vor das Rad des 33-Jährigen rannte, wodurch er stürzte. Anschließend attackierte der Hund den Mann und dessen Vierbeiner. Auch der zweite vermutliche Kampfhund schloss sich dem Angriff an, so dass der angegriffene Vierbeiner mehrere Bisswunden erlitt, bevor die Beteiligten die drei Hunde wieder voneinander trennen konnten. Als der 33-Jährige die Polizei rufen wollte, flüchtete das Pärchen in die Tristanstraße, wobei die Frau ihr Fahrrad zurückließ.

Die unbekannte Frau soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß und zierlich sein. Sie hat schulterlange, dunkle Haare und hatte eine pinkfarbene Jacke an.

Der unbekannte Mann soll etwa zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Außerdem sei er kräftig gebaut und trug ein dunkelblaues T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0721/6 66 36 11 entgegen. pol

