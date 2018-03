Ihr Ziel ist, nicht gebraucht zu werden

Anzeige

Waghäusel.Der vor rund neun Jahren gegründete und seitdem äußerst rührige „Verein für Integration, Dialog und Freundschaft“ (DIF) Waghäusel ist etwas Besonderes. Er ist der erste und wohl einzige „Integrationsverein“ in ganz Deutschland, der nicht nur für eine bestimmte ethnische Gruppe, sondern religions- und parteiübergreifend für alle Nationen die Türen öffnet. Außerdem arbeitet er ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis und erhält keine Förderungen und Zuwendungen von staatlichen Stellen.

Im DIF Waghäusel ist ein gutes Dutzend Mitglieder verschiedener Herkunftsländer vertreten, von Peru und Ecuador bis Türkei und Polen. Der Verein besteht zu etwa 20 Prozent aus Deutschen und zu 80 Prozent aus Menschen mit Migrationshintergrund – in der Mehrheit sind es türkischstämmige Menschen. Die Zahl erweitert sich sukzessive. Immer wieder werden auch Gäste zum Kommen eingeladen, so auch Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern.

In Waghäusel, Kirrlach und Wiesental leben nicht nur Deutsche. In der Großen Kreisstadt sind 84 Nationen zuhause. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt bei knapp 27 Prozent und damit deutlich über dem bundesweiten Migrantenanteil von 20 Prozent, so die Information vor Ort. Es gab bis 2009 niemanden, der sich schwerpunktmäßig und ehrenamtlich um Integration kümmerte und versuchte, Angebote für Mitbürger mit Migrationshintergrund zu erstellen und die Zusammenarbeit zwischen Migranten und Nichtmigranten zu fördern. Ebru Baz hatte das Problem (auch mit seinem Gefahrenpotenzial) und den Bedarf erkannt – und gehandelt. Dass sie immer wieder von rechtspopulistischen und rechtsradikalen Gruppen attackiert wird, nimmt sie bei ihrem Engagement gerne in Kauf.