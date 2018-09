Ihre Liebe bringen sie mit Tango aufs Parkett

Philippsburg.Die Weltstars des „Tango Argentino“, Nicole Nau und Luis Pereyra, eröffnen am Samstag, 29. September, die neue Saison im Kulturprogramm von „Leos Bühne mit Biss“. In der Jugendstilfesthalle treten sie ab 20 Uhr mit ihrer neuen Show „Se Dice De Mi“, was so viel bedeutet wie „Man sagt von mir“, auf. Bereits am Freitag, 28. September, geben die Tänzer zwei argentinische Tangokurse für

...