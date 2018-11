Ihre Liebe zu Bärten dokumentiert

Waghäusel/Ketsch.Eine echte Waghäuselerin, die besonders wegen ihrer Liebe zu Bärten bekannt ist, wird bald auf der Leinwand zu sehen sein. Bevor die SWR-Dokumentation über die bunt tätowierte Jessy Hartsoe im Januar im Fernsehen gezeigt wird, können Interessierte den Film im Central Kino in Ketsch sehen. Am morgigen Sonntag, um 11 Uhr steht die 30-minütige SWR-Dokumentation aus der Sendereihe „Mensch Leute“ mit dem Titel „Jessys Barber Girls – Frauen an die Bärte“ dort erstmalig auf dem Programm.

Jessy Hartsoe liebt Bärte. Nur mit gepflegtem Gestrüpp im Gesicht ist ein Mann für sie ein echter Mann. Jessy ist Deutschlands bestes Barbergirl. Nicht bei einem Mann angestellt, sondern mit eigenem Laden. Nicht in Berlin, Stuttgart oder Hamburg, sondern in Kirrlach. Beim Barber Award wurde sie 2016 unter 100 Männern Zweite. Jessy ist laut, bunt und witzig. Wer bei ihr zum Bart- oder Haarschnitt kommt, kriegt das Rockabilly-Feeling gratis dazu. Die 42-Jährige ist am Sonntag im Kino und beantwortet wie die Film-Crew Fragen der Besucher. Der Eintritt ist frei. zg/nina

Info: Mehr Bilder gibt es unter www.bruhrainer-zeitung.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018