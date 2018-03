Im Notfall soll Chaos Ordnung weichen

Anzeige

Karlsruhe.Die Reihenfolge, nach der Opfer bei einem sogenannten „Massenanfall von Verletzten“ erstversorgt und abtransportiert werden, wird bisher nach einem System festgelegt, das aus der Militärmedizin stammt: Farbige Anhängerkarten entscheiden über die Priorität eines medizinischen Notfalls. Ein neues elektronisches System mit dem Namen „RescueWave“ soll jetzt die Einsatzführung effizienter machen. Die Idee dafür stammt aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Beim Unfall von Eschede 1998, dem schwersten Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, bei dem ein ICE entgleiste, kamen 101 Menschen ums Leben und 88 wurden schwer verletzt. An den Eindruck, den er einige Jahre später beim Sehen einer TV-Dokumentation gewann, erinnert sich Professor Wilhelm Stork vom Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV) des KIT und Direktor am FZI Forschungszentrum Informatik noch heute: „An die 3000 Rettungskräfte mit fast 250 Fahrzeugen waren damals an der Rettung beteiligt, aber die Lage war höchst unübersichtlich.“

Der Leiter des Bereichs Mikrosystemtechnik am ITIV initiierte daraufhin innerhalb des Graduiertenkollegs „Sensornetze“ ein Projekt, in dem der damalige Doktorand Ashok Kumar Chandrasekaran mithalf, die Grundlagen für eine Lösung zu schaffen, die Ordnung in dieses Chaos bringen soll: das softwaregestützte System „RescueWave“. Sowohl die Forschung am KIT als auch die weiterführende am FZI erfolgte mit den Partnern Vomatec Innovations und antwortING Beratende Ingenieure.