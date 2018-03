Im Rennen um den Aufstieg

Anzeige

Der KSC war am Drücker und das Tor lag in der Luft. In der 20. Minute war es Burak Camoglu, der an einer Hereingabe vorbeiköpfte. Nach 26 Minuten sollte es besser gelingen. Anton Fink nahm den Ball nach vorne und sorgte nach Doppelpass mit Muslija für das 1:0 für den KSC.

Führung nicht ausgebaut

In der 33. Minute dann kamen auch die Gäste gefährlich vors Tor. Die Hereingabe flog genau zu Meppens Torjäger Benjamin Girth, der Uphoff zum Eingreifen zwang. Kurz darauf verpasste Girth (38.) einen langen Ball nur knapp. Zwar kam auch der KSC noch gut vors Tor, die Führung konnte man vor dem Pausentee aber nicht ausbauen.

„Es war ein guter Ball von Wanitzek in die Tiefe. Schleusener nimmt ihn gut mit, kann man mal machen auch”, erhöhte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer lachend den Druck. „Toni leidet natürlich. Er hat 14 Spiele kein Tor mehr gemacht. Ich glaube, das war heute schon eine Erlösung für ihn.”

Nach der Pause drängte Meppen weiter auf den Ausgleich, war besser im Spiel. So kam die beste Chance der Gäste bald. Nach Pass von Girth auf Wagner (59,), vergab der die beste Chance im Spiel und schob den Ball am Karlsruher Kasten vorbei. Im Anschluss zog der KSC wieder an, Muslija und Fink vergaben aber ihre Möglichkeiten.

In der 77. Minute sollte es besser gelingen. Fink agierte eiskalt, lief nach Pass von Muslija allein auf Domaschke zu und schob an ihm vorbei zum 2:0 ein. Nur ein paar Minuten später scheiterte Schleusener am Gäste-Keeper. Das hätte das 3:0 sein müssen.

KSC-Stürmer Anton Fink strahlte noch immer über das ganze Gesicht, als er nach dem 2:0-Sieg des Karlsruher SC den Stadionrasen verließ. Beide Tore hatte Fink zum KSC-Sieg beigesteuert – seine ersten Treffer seit November 2017. Wann genau er das letzte Mal getroffen hatte, weiß er gar nicht mehr. Ob er schon einmal so lange ohne Pflichtspieltor gewesen sei? „Das ist eine gute Frage”, schmunzelte Fink. „Aber auch wenn ich länger ohne Tor geblieben wäre, wäre es nicht so wichtig gewesen. Wichtig ist der Erfolg der Mannschaft.”

Bedürfnisse hinten anstellen

Jeder müsse „seine Bedürfnisse und sein Ego” hinten anstellen. Auch ohne einen Fink-Treffer sei der KSC erfolgreich gewesen, erklärt er. „Wichtig ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.”

Man schaue weiter auf sich und wolle alle Spiele gewinnen, erklärt der KSC-Stürmer. Gegen die Mitkonkurrenten sollte man ebenfalls gewinnen, so Fink. 19 Spiele ist der KSC aktuell ungeschlagen; eine beeindruckende Serie. “Wir wollen natürlich die Serie weiter ausbauen, keine Frage.”

Wer dann die Tore schieße, sei völlig egal, wichtig seien nur die drei Punkte. „Ich spiele Fußball, um Tore zu machen, aber auch um Erfolg zu haben. Dazu zählen zehn andere Spieler und die Ersatzspieler. Alle zählen dazu. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft gewinnen. Wenn jeder einzeln für sich spielt, würden wir nicht dastehen, wo wir gerade stehen.” Der KSC funktioniere als Mannschaft sehr gut und so solle es auch bleiben.

