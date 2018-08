Im Schloss selbst übers Parkett schweben

Bruchsal.Mit Leib und Seele dabei: Die Mitglieder der Tanzgruppe „Alegre“ tanzen in der Freizeit barocke Tänze in barocken Kostümen – und verdienen im Alltag ihr Geld im Schloss: als Schloss- und Museumsführerinnen.

Die nächste Gelegenheit, eine der leidenschaftlichen Botschafterinnen für Schloss Bruchsal zu erleben, bietet eine besondere Führung am Sonntag, 26. August. Bei „Darf ich bitten“ kann man sogar selbst seine Fähigkeiten beim Menuett Tanzen ausprobieren.

Verbindungen nach Norden

Historische Tänze als Bindeglied quer durch Deutschland: Die Bruchsaler Schloss-Tanzgruppe „Alegre“ zu Gast im Emsland auf Schloss Clemenswerth. Wie Schloss Bruchsal ist Clemenswerth ein Schlossbauprojekt eines geistlichen Fürsten: Clemens August, Kurfürst und Fürstbischof von Köln, ließ es in den 1730er-Jahren errichten. Wie der Fürstbischof von Speyer residierte er nicht mehr in seiner eigentlichen Bischofsstadt. Allerdings hatte der geistliche Landesherr schon im 16 Jahrhundert Köln verlassen, ein Jahrhundert früher als dies in Speyer geschehen war.

In Bonn entstand ein barocker Schlossneubau – und viele weitere Schlösser folgten, auch das in Clemenswerth. Und dieses elegante Jagdschloss hatte wiederum sein Vorbild in der Gegend von Bruchsal: die Eremitage in Waghäusel, die sich Damian Hugo von Schönborn ab 1724 und damit zugleich mit Bruchsal erbauen ließ. Dass die Bruchsaler Barocktanzgruppe „Alegre“ jetzt im Emsland auftrat, ist aber einer modernen Verbindung zu verdanken. Carmen Oberst, derzeit mit der von ihr konzipierten Ausstellung „Archäologie der Zukunft“ im Schloss präsent, lebt selbst im Norden. Die Künstlerin mit Bruchsaler Wurzeln stellte den Kontakt her und so erreichte die tanzenden Bruchsalerinnen eine Einladung, bei einem sommerlichen Fest, der zehnte „ParkArt“ im Park von Clemenswerth aufzutreten.

Der Höhepunkt: ein festliches Menuett im Hauptpavillon des Jagdschlosses. „Die Barocktänzerinnen von Alegre sind großartige Botschafterinnen für unser Schloss“, sagt Christina Ebel, die Leiterin der Schlossverwaltung. Seit 2015 tanzen die barock kostümierten Mitglieder von „Alegre“ zusammen: Ins Leben gerufen wurde die Tanzgruppe von der Schlossführerin Ute Adler. Die anderen Damen in den prächtigen Kostümen sind genau so eng wie sie mit dem Schloss Bruchsal verbunden. Sie arbeiten fast alle im Schloss.

Anmeldung nötig

Ute Adler zeigt Kindern ab 10 Jahren und Erwachsenen zwei einfache historische Tänze. Für die Führung ist eine telefonische Voranmeldung notwendig. Die Sonderführung mit Ute Adler ist ab zehn Jahren geeignet.

Tickets für Erwachsene kosten 12 Euro, Ermäßigte 6 Euro, Familien 30 Euro. Für die Familienführung ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 06221/6 58 88 15 erforderlich. zg

Info: Weitere Informationen unter service@schloss-bruchsal.de

