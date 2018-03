Imkerverein plant Bienengarten in Wiesental

Anzeige

Waghäusel/Philippsburg.75 aktive Imker sind Besitzer von 564 Bienenvölkern. Gegenüber dem Vorjahr hat sich ein Plus von 54 Völkern ergeben. Das haben die Imker im Bezirk Philippsburg, vorwiegend aus den Gemeinden Rheinhausen, Oberhausen, Huttenheim, Rheinsheim, Philippsburg, Wiesental, Waghäusel, Kirrlach, Hambrücken und Neudorf, in ihrer Jahreshauptversammlung berichtet. Sie blicken deshalb auf ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück.

Sehr rührig ist der Bezirksimkerverein, der sich mit der Haltung, Vermehrung und Züchtung von Honigbienen sowie mit der Produktion von Honig und weiterer Bienenprodukte beschäftigt. Das Hobby findet weithin Zuspruch, und so steigt die Zahl der Mitglieder und Freunde im Verein, was von ihm auch gewünscht wird.

Schüler erkunden Insekten

Im Durchschnitt betreut ein Imker etwa acht Völker. In der Jahreshauptversammlung berichtete Vorsitzender Anton Kremer aus Hambrücken über die vielfältigen Aktivitäten. So erkundeten Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule Philippsburg und Jugendliche der Nabu-Ortsgruppe Hambrücken vor Ort auf dem Bienenstand das Leben und Treiben dieser nützlichen Insekten. Wie es hieß, bemüht sich der Imkerverein seit über zwei Jahren um einen Bienengarten mit Bienenlehrstand. Dort können sich Neuankömmlinge und Interessierte einen Überblick über die Imkerei verschaffen. Zum Januar 2018 hat der Verein nunmehr ein passendes Grundstück innerhalb der Kleingartenanlage in Wiesental mit 1000 Quadratmetern gefunden. „Unsere Mitglieder sollen dort beispielhaft Pflanzen einbringen, die sich für eine gute Bienenweide auch außerhalb des Vereinsgrundstücks eignen“, ließ der Vereinschef wissen. In der Hütte werde ein Schleuderraum eingerichtet, der Jung- und Hobbyimkern eine Benutzung ohne eigene Anschaffungskosten für teure Geräte ermöglicht. Der 2017/2018 angebotene Kurs für Neuimker mit einer ganzjährigen Begleitung habe ein großes Interesse, überwiegend bei Frauen, gefunden, bilanzierte Kremer. Besonders würdigte er das Engagement der Kursleiter Hugo Heiler und Wolfgang Urich.