In Verbundenheit mit Christus

Oberhausen-Rheinhausen.Das Glaubensforum der Seelsorgeeinheit Oberhausen-Philippsburg mit den Pfarreien Oberhausen, Rheinhausen, Philippsburg, Huttenheim und Rheinsheim lädt am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr zum neuen „Glaubensquell“ in die Pfarrkirche Oberhausen ein. Inzwischen finden die Glaubensquell-Veranstaltungen großen Zuspruch in der Seelsorgeeinheit. Das einstündige Programm beinhaltet diesmal die Themenpredigt „Eucharistie als Einswerden mit Christus“, eucharistische Anbetung, Impulse und geistliche Lieder zur Gitarre. Die Leitung und Gestaltung übernimmt Pfarrer im Ruhestand, Manfred Alt, der selbst Hand an die Gitarrensaiten legt.

Das Opfermahl der Eucharistie ziele auf die sakramentale Einswerdung des Glaubenden mit Christus, so die Information durch den Geistlichen. Dieses Einswerden geschieht in zweifacher Weise: Zum einen durch den geistlichen Mitvollzug des Kreuzopfers Christi, das in der eucharistischen Feier gegenwärtig wird, zum anderen durch den gläubigen Empfang der gewandelten Gaben von Brot und Wein, unter denen der Auferstandene persönlich gegenwärtig ist. Die Predigt vertieft diese Gedanken. wr