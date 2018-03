In Wiesental gibt’s Küsschen für Otto von Bismarck

Anzeige

Wiesental.Ausgerechnet in Wiesental bekam der berühmte Otto von Bismarck als junger Mann ein Küsschen – und das von einem älteren Mann. Wer weiß das schon über den Gründer des deutschen Reiches, den Eisernen Kanzler? Einen Tag lang weilte der damalige 36-jährige Legationsrat und spätere Reichskanzler in dem kleinen Dorf, gerade 1800 Einwohner groß.

Die Bewohner blieben ihm in bester Erinnerung, schreibt er in seinen veröffentlichten Briefen. Bis 1945 erinnerte eine Marmortafel am ehemaligen „Lamm“ an den Aufenthalt des Politikers mit der Inschrift: „In diesem Hause weilte 1851 Fürst Bismarck anlässlich der Einweihung des Husarendenkmals“.

Adler auf der Spitze

Das Großereignis von 1851 ging in die Geschichte von Wiesental ein. Zum Gedenken an die in der Badischen Revolution beim nahen „Lindenbuckel“ gefallenen preußischen Husaren wurde am 20. Juni 1951 vor dem damaligen Friedhof (jetzt die Parkanlage in der Ortsmitte) das bis heute noch vorhandene Husarendenkmal mit dem auf der Spitze thronenden preußischen Adler eingeweiht.