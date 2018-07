Infos zum neuen Seniorenzentrum

Anzeige

Philippsburg.Im Mai wurde das neue Seniorenzentrum St. Martin in Philippsburg eröffnet. Mit Angeboten vom barrierefreien Wohnen bis zu betreuten Senioren-Wohngemeinschaften, von Begegnungscafé bis Tages-Oase – das neue Zentrum bietet etwas für jede Betreuungs- und Unterstützungsform.

Um Interessierte vor Ort zu informieren, werden nun in den Gemeinden Informationsabende angeboten. Neben Details wie Unterschiede zu den bestehenden Angeboten, Konzeption und Kosten besteht auch die Möglichkeit zum Austausch über die verschiedenen Angebote. Am Donnerstag, 26. Juli, beginnt die Veranstaltung um 17.30 Uhr im Pfarrgemeindehaus St. Martin in Oberhausen. ris

Weitere Information unter www.meinStMartin.de