Infostand, Musik und Bastelspaß

Waghäusel-Wiesental.Der Wetterbericht verspricht sonnige Stunden, die die Wiesentaler und die erwarteten mehreren tausend Gäste aus der Region beim inzwischen 36. „Wiesentaler Straßenfest“, das am Samstag, 23. Juni, um 18 Uhr beginnt, genießen können.

Auf dem Marktplatz eröffnet Oberbürgermeister Walter Heiler das Fest mit dem Fassanstich. Er und das Organisationskomitee erscheinen dabei im angemessenen feierlichen Outfit: mit schwarzen Fräcken und Zylindern bekleidet. Bis Sonntagabend, 24. Juni, gibt es dann in den Zelten und an den Ständen in der Ortsmitte kulinarische Köstlichkeiten sowie ein reichhaltiges Getränkeangebot.

Auch die Bruhrainer Zeitung wird mit einem umfangreichen Programm am Sonntag auf dem Straßenfest vertreten sein. So können sich die Besucher am BZ-Zelt ab 12 Uhr über unsere Arbeit in ihrer Region informieren – und sich die verschiedenen Angebote ansehen. Redakteurin Janina Hardung steht bei allen Fragen Rede und Antwort, erläutert, wie eine Onlinezeitung entsteht und klärt über wichtige Themen, die den Bruhrain beschäftigen, auf. Bis 18 Uhr besteht außerdem die Möglichkeit, mit dem ausgelegten iPad selbst in der Bruhrainer Zeitung zu lesen und sich durch die älteren Texte im Archiv weitreichend und hintergründig zu informieren.