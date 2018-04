Innenstadt wird zur Zupf-Bühne

Anzeige

Bruchsal.Zupfmusik? Wer bei diesem Begriff im ersten Moment nur an Zither und Harfe denkt, der liegt zwar nicht falsch, unterschätzt aber doch erheblich das Spektrum der instrumentalen Bandbreite, die sich mit diesem Wort verbindet. Ob Mandoline oder Gitarre, ob Laute oder Balalaika, ob Bouzouki oder Banjo: Wie die Stadt Bruchsal in einer Pressemitteilung schreibt, lässt sich die Aufzählung fast beliebig fortsetzen. Um diese und all die anderen, oft faszinierend gestalteten Zupfinstrumente aus der ganzen Welt einmal von der Nähe kennenzulernen (und natürlich zu hören), bietet sich zwischen dem 10. und 13. Mai ein langes Wochenende in Bruchsal an.

Beim „Eurofestival Zupfmusik 2018“, dem weltgrößten Zupfertreffen überhaupt, geben sich fast 1500 Amateur- und Profimusiker aus zwanzig Ländern im und um das Bürgerzentrum ein Stelldichein. Als „Festival der Superlative“ kündigt daher der Bund Deutscher Zupfmusiker als Veranstalter die Musiktage in Bruchsal an. Zahlreiche Auftritte von Spitzenorchestern, Solisten und Kammermusikgruppen, Interpreten der U- und E-Musik, machen die Innenstadt von Bruchsal zur Konzertbühne.

Besucher mit einbezogen

Unmittelbar in das Festivalgeschehen mit einbezogen werden sollen auch Passanten und Besucher ganz ohne Eintrittskarte. Am 11. und 12. Mai jeweils von 11 bis 15 Uhr können sie beim Flanieren durch die Stadt auf der Open-Air-Bühne am Otto-Oppenheimer-Platz die dort auftretenden Solisten und Ensembles erleben. Am Samstagabend steht ab 22 Uhr eine Zupferparty auf dem Programm. Das soll natürlich auch dazu animieren, die übrigen Veranstaltungen im Bürgerzentrum, im Schloss sowie in der Stadtkirche zu besuchen.