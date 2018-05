Internet ebnet Weg für „Lucky Chops“

Anzeige

Den Auftakt am Samstag auf der Hauptbühne macht das „electric bush project“. Schwebende Gitarrenklänge, analoge Synthesizer, Drum’n’Bass, treibende Beats und tragende Gesangsmelodien werden den „Mount Klotz“, wie die Erhebung in der Günther-Klotz-Anlage auch genannt wird, in die Welt des „electric bush projects“ entführen.

Nachdem der Vormittag auf der Hauptbühne Vivaldi und der Klassik sowie dem ausführlichen „Das Fest“-Frühstück gewidmet ist, geht der letzte Festival-Tag um 15 Uhr mit der bereits bekannten Jazz-Formation „Ibrahim Electric“ weiter.

Alles in Bewegung

Bei der Band „Tonbandgerät“ ist immer alles in Bewegung – auch am Konzertsonntag um 16.20 Uhr. Zur Band gehören die Hamburger Schwestern Isa und Sophia Poppensieker, Ole Specht und sein Schulfreund Jakob Sudau machen die Combo komplett. Im vergangenen Jahr wurden die Musiker von „Bukahara“ noch auf der Cafébühne gefeiert, nun entert dieses Juwel in der deutschen Musiklandschaft die Hauptbühne.

Auf der Feldbühne, für deren Programm sich der Stadtjugendausschuss Karlsruhe verantwortlich zeichnet, kann bei freiem Eintritt gefeiert werden. Am Freitag, 21.15 Uhr, ist dort beispielsweise „Dälak“ zu sehen. Bekannt sind die Amerikaner für ihren relativ düsteren, experimentellen Hip-Hop.

Instrumental-Rock vom Feinsten geben am Samstag, 20.15 Uhr, „Long Distance Calling“ zum Besten. Das Quintett aus Münster vereint in ihrer Musik Elemente von Hardrock, Progmetal, Postrock, Proto-Elektro, Kraut und progressivem Rock.

Weit über die Reggae-Szene hinaus hat sich der gebürtige Heidelberger Künstler Miwata, der am Samstag um 22.30 Uhr auf der Feldbühne steht, einen Namen gemacht. Mit seinem Kollegen Kaas von den „Orsons“ war er Anfang 2016 auf Jamaika, wo unter anderem das Video zu der international erfolgreichen Single „Daylight“ entstand.

Angebote für Kinder

Im Kinder- und Kulturbereich mit Kultur-, Feld- und DJ-Bühne sowie im Sportpark gibt es ein breites kulturelles Programm für Kinder, über europäisch geförderten Musiknachwuchs bis hin zu weltbekannten DJs ist vieles dabei. Für gute Laune soll bereits das „Vor-Fest“ ab Freitag, 13. Juli, sorgen. Auf der Cafébühne sind dann allabendlich regionale und überregionale Musikgrößen zu erleben – bei freiem Eintritt. Einzelheiten zum Programm sollen Ende Juni bekanntgegeben werden. zg

