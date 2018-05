Italienischer Nachmittag

Anzeige

Karlsruhe.Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe lockt auch im Juni wieder mit Programm zur Seebühne. Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, startet am Sonntag, 3. Juni, um 14 Uhr die Tierpräsentation, bei der Wissenswertes zum vorgestellten Zoobewohner vermittelt wird. Um 15 Uhr geht es weiter mit der ökumenischen „Kirche im Grünen“und von 16 bis 18 Uhr geben die Albtal Musikanten ein Konzert.

Am Montag, 4. Juni, wird ab 15.30 Uhr zu einem musikalischen Nachmittag geladen. Gäste sind der ehemalige Bürgermeister und Schlagersänger Ullrich Eidenmüller, Sängerin Tina Fox und Gitarrist Pier Luigi Laurano. Die Conférence hat Dieter Farrenkopf, außerdem spielt „Pit – immer ein Hit“.

Am Samstag, 9. Juni, werden die Mitglieder des Musikvereins Freundschaft 1902 Berghausen von 15 bis 17 Uhr ihr Können zeigen. Eine weitere Tierpräsentation findet am Sonntag, 10. Juni, um 14 Uhr statt. Von 16 bis 18 Uhr tritt an diesem Tag der Musikverein Hohenwettersbach auf.