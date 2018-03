Jeden Winkel ausgenutzt

Anzeige

Bruchsal.20 Künstler stellen am heutigen Freitag ihre Werke im Bruchsaler Schloss aus – und haben dabei fast alle Räume zur Verfügung. Wie es in einer Pressemitteilung der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg heißt, zeigen die Talente des Künstlerbundes „Photo.Kunst.Raum“ in ihrer Ausstellung „Vier Elemente. Archäologie der Zukunft“ aktuelle künstlerische Positionen, die in den Dialog mit den historischen Räumen und den Sammlungen treten.

Zu sehen ist die Ausstellung im ganzen Schloss, in den Räumen der drei kooperierenden Institutionen Städtisches Museum Bruchsal, Deutsches Musikautomaten-Museum und Staatliche Schlösser und Gärten. Eröffnet wird das Spektakel um 15 Uhr von Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, wird heute gemeinsam mit Ulrike Näther, der Leiterin des Deutschen Musikautomaten-Museums und Thomas Adam, dem Leiter des Städtischen Museums Bruchsal. In die Ausstellung führt die Kuratorin und Künstlerin Carmen Oberst ein. zg