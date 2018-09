Jeder hilft bei uns, wo er nur kann

Waghäusel.Noch ist es finster, die ersten Bürger stellen ihre Fahrräder ab und gehen gemeinsam in die Wallfahrtskirche. Etwa 20 Menschen sitzen auf den Bänken, viele haben die Finger ineinander verschränkt, manche haben die Augen geschlossen. Aber alle sind sie bei sich. Ich komme mir fremd vor bei meinem Tag im Kloster. Ein bisschen einsam. So still war es in meinem Alltag schon seit Ewigkeiten nicht

