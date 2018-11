Jedes Geschenk ist individuell und einmalig

Bruchsal.Kinderspielzeug aus massivem Holz ganz ohne chemische Lösungsmittel, natürliche Duschseifen aus Pflanzen und Kräutern, Honig von heimischen Bienen und Edelbrände aus Obst von Kraichgauer Streuobstwiesen – das alles gibt es im Bürgerzentrum am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, unter einem Dach.

In beiden Sälen und den Foyers des Bürgerzentrums präsentieren 97 Künstler unter anderem auch Unikate aus Treibholz, Schmuck aus Glas, Steinen und Papier. Dort finden die Besucher eine festliche Vielfalt kreativer Dekorationsaccessoires und ganz besonderer Geschenke für die Lieben.

Puppenkleider und Glasschmuck

Jedes Stück von Hand gefertigt, individuell und einmalig. Somit bietet die Ausstellung des Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungsunternehmen auch in ihrem 29. Jahr ein ausgefallenes Angebot, das seines Gleichen sucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Tourismusunternehmens. So verschieden wie die Geschmäcker, sind die Ideen der Künstler: Da gibt es Wichtel, Patchworkkissen und -decken, edle Lederwaren, Stofftaschen und Socken, Fröbelsteine, Halbedelsteinen, Glas und Edelstahl sowie handbemaltes Porzellan und Puppenkleider. Dazu gesellen sich Naturseifen und badischer Whiskey, Schmuckkästchen und handbemalte Kommoden. Es gibt Adventskränze und Schutzengel ebenso wie Keramik für Haus und Garten. Wer sich selbst oder anderen Menschen mit einem Gemälde beschenken möchte, findet ebenfalls eine interessante Auswahl an Bildern, beispielsweise Aquarelle und Acryl auf Leinwand und Eisen, mal gegenständlich, mal abstrakt. Und Glückwunschkarten – nicht nur für Weihnachten – sind auch zu finden. Nicht zu vergessen: die Projekthilfe Uganda, der Freundeskreis Sri Lanka und die Saalbachquilterinnen, die die Ausstellung seit eh und je nutzen, um mit dem Erlös ihre Projekte zu unterstützen.

Keine Frage, wer ungewöhnliche Geschenke sucht, die nicht von der Stange kommen, hat bei der Hobby- und Kunstausstellung die angenehme Qual der Wahl. Fündig wird aber garantiert jeder. Eröffnet wird die Ausstellung, die an beiden Tagen von 11.30 bis 18 Uhr besucht werden kann, am Samstag, 1. Dezember, um 11 Uhr von Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. Der Eintritt ist frei. g z

Info: Weitere Informationen unter info@btmv.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018