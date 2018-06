Jugend im Motoball-Fieber

Anzeige

Philippsburg.Kommendes Wochenende geht es auf dem Motoballplatz in Philippsburg wieder rund: Das Jugendturnier steht vor der Tür: der MSC Philippsburg ist zum dritten Mal Ausrichter der Veranstaltung, die am Samstag, 9. Juni um 10 Uhr beginnt. Ende des Turnier ist etwa um 17 Uhr. Jeder Verein veranstaltet auch jeweils ein solches Turnier, um die Platzierungen zum Halbfinale der Jugendmeisterschaft 2018 zu bestimmen. Der Motoballverein engagiert sich aktiv in der Jugendarbeit. Um Erfolge feiern zu können und auch den Nachwuchs zu sichern, stellt der MSC Philippsburg eine Jugendmannschaft für dieses Turnier. Der MSC Philippsburg hat eine starke Jugend. Allerdings wird ein Torhüter gesucht, da der Keeper Dustin Vögeli dieses Jahr das letzte mal in der Jugend spielen darf. Er wurde außerdem nominiert als Torhüter in der Deutschen Nationalmannschaft Jugend in Russland zu spielen.

Motoball Trainingszeiten sind in Philippsburg, Bruchstücker 8: immer montags 18 bis 20 Uhr Jugend, Dienstag und Donnerstag 19 bis 21 Uhr 1. Mannschaft. an