Jugendliche im Bibelcamp

Waghäusel.„Wo geht’s lang?“ Mit dieser Frage beschäftigen sich ab kommenden Samstag zwanzig Jugendliche im Alter von zehn bis vierzehn Jahren. Beim Bibelcamp rund um das Kloster Waghäusel wollen die Veranstalter gemeinsam mit den jungen Teilnehmern Antworten finden und mit Spaß entdecken, wie toll sich Gemeinschaft anfühlen kann.

Zeitschriften, Handys, elektronische Spielgeräte, MP3-Player und dergleichen bleiben an diesem Wochenende zuhause „Wir wollen Gemeinschaft erleben und den Kindern und Jugendlichen Jesus näherbringen“, begründen die Veranstalter ihre Entscheidung.

Das Camp beginnt am Samstag, 29. September, um 9.30 Uhr. In der Nacht zum Sonntag übernachten alle gemeinsam. Als Abschluss findet am Sonntag, 30. September, um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt, zu dem besonders die Eltern eingeladen sind. jsp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018