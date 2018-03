Jugendliche randalieren

Anzeige

Karlsruhe.Die massiven Sachbeschädigungen der vergangenen Tage an verschiedenen Orten in der Karlsruher Innenstadt sind aufgeklärt. Das teilte die Polizei gestern in einer Pressemitteilung mit.

Die Beamten des Polizeireviers Marktplatz, des Jugendsachbearbeiters des Polizeipostens Südstadt und der Kriminaltechnik vermuten eine Gruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Am Mittwoch nahmen die Beamten einen 17-jährigen Tatverdächtiger fest, der die Taten gestand. Er wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.

Nach Angaben der Beamten wurden in den vergangenen Tagen mehrfach Einrichtungen des Karlsruher Sportclubs, der Tunnelröhren an der Kombi-Baustelle, Tiefgaragen und Bürogebäude im sechsstelligen Euro-Bereich beschädigt.