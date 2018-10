Junge tritt gegen Autos

Karlsruhe.Ein 18-Jähriger hat in der Durlacher Allee gegen geparkte Fahrzeuge getreten und ein 30 Jahre alter Mann hat Polizisten beleidigt. Wie die Beamten mitteilten, lies der 18-Jährige davon auch nicht ab, als ein Zeuge das Geschehen filmte und den jungen Mann auf sein Fehlverhalten hinwies. Er flüchtete am Sonntag gegen 1.25 Uhr in Richtung Veilchenstraße. Nachdem der Zeuge sich beim Polizeirevier Oststadt gemeldet hatte, stellten die Beamten in Nähe ihrer Dienststelle drei Personen, wovon der 18-Jährige als Tatverdächtiger der Sachbeschädigungen zu ermitteln war.

Währenddessen wurden die beiden Polizeibeamten von der gegenüberliegenden Straßenseite mehrfach mit „ihr Bullenschweine“ beleidigt. Der Mann hielt eine Metallstange eines mobilen Verkehrsschildes in den Händen und schlug damit gegen eine Straßenlaterne. Als sich die Beamten ihm und seinem Begleiter zuwandten, flüchteten beide.

Der 30 Jahre alte Tatverdächtige wurde anschließend von einem zur Unterstützung eingesetzten Polizeidiensthund gestellt und am Bein verletzt. Allerdings lehnte er in der Folge ärztliche Hilfe ab. Sein Begleiter konnte festgehalten werden und kommt lediglich als Zeuge in Betracht.

Der 30-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich auffällig und muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Gegen den 18 Jahre alten, zunächst festgenommenen Tatverdächtigen wird Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Er war laut Vortest mit 1,36 Promille alkoholisiert. pol

