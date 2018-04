Junge Weißtannen besonders gefährdet

Anzeige

Karlsruhe.Die Schäden durch sogenannten Rehwildverbiss in den 210 gemeinschaftlichen und staatlichen Jagdbezirken im Landkreis Karlsruhe wurden in den vergangenen Wochen durch die 32 Forstrevierleiter des Landratsamtes Karlsruhe sowie der Städte und Gemeinden begutachtet. Das schreibt das Amt in einer Pressemitteilung.

Angewendet wird dabei ein landesweit einheitliches Schätzverfahren. „Die Buche kann sich im gesamten Landkreis Karlsruhe ohne Schutz natürlich verjüngen. Eine erfreuliche Besonderheit ist, dass auch die Eiche im Kraichgau und Stromberg bei großflächigem Vorkommen den Rehwildverbiss übersteht und sehr erfolgreich verjüngt werden kann. Probleme sehen wir vor allem bei der Weißtanne in den Vorbergen des Schwarzwaldes“, fasst Bernhard Peichl, Leiter des Forstamts, seine Beobachtungen zusammen.

Zur Weißtanne Die Weißtanne ist eine europäische Nadelbaumart aus der Gattung Tannen in der Familie der Kieferngewächse. Der Name leitet sich von der im Vergleich zur Gemeinen Fichte auffallend hellgrauen Borke ab. Wegen verschiedener ökologischer und ökonomischer Einflüsse hat der Bestand an Weißtannen in den vergangenen 200 Jahren stark abgenommen. Zu den ökologischen Einflüssen gehörten der Befall durch eingeschleppte Schädlinge wie der Weißtannentrieblaus sowie Schäl- und Verbissschäden durch Reh- und Rotwild. Zu den ökonomischen Einflüssen zählten die Kahlschlagwirtschaft, die Übernutzung sowie die Bevorzugung der Fichte im Waldbau. Die Art kann ein Höchstalter von 500 bis 600 Jahren erreichen. Sie gilt als die schadstoffempfindlichste einheimische Baumart und wird von einer Vielzahl von Schädlingen befallen. Sie reagiert vor allem empfindlich auf eine Belastung mit Schwefeldioxid, welche aber seit der in den 1980er Jahren eingeführten Rauchgasentschwefelung für Großfeueranlagen nur noch in geringer Luftkonzentration vorkommt. Der Standort ist unerheblich, sie verträgt in der Jugend auch länger andauernde Unterdrückung ohne Wachstumseinbußen. Das Holz der Weißtanne ähnelt dem der Gemeinen Fichte, ist aber resistenter gegenüber Feuchtigkeit und wird deshalb häufig im Erd- und Wasserbau genutzt. Außerdem fand die Art Verwendung in der Volksmedizin. Die Weißtanne war im Jahr 2004 Baum des Jahres in Deutschland sowie 2015 in Österreich.

Auswertungen im Sommer

Die Erstellung der forstlichen Gutachten zur Gefährdung waldbaulicher Ziele durch Rehwildverbiss steht turnusmäßig alle drei Jahre an und wird seit 1983 regelmäßig in allen Jagdbögen Baden-Württembergs mit mehr als drei Hektar Wald noch vor dem Laubaustrieb durchgeführt. Das forstliche Gutachten liefert den Menschen, die zum Jagdausüben berechtigt sind und den Verpächtern wichtige Erkenntnisse über den Zustand der jüngsten Waldgeneration. Außerdem hilft es so bei der Entscheidung für die Intensität der künftigen Bejagung des Rehwildes.