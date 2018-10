Jungen schlagen Glasscheibe ein

Eggenstein-Leopoldshafen.Zwei 18-Jährige haben in der Frankfurter Straße in Leopoldhafen die Glasscheibe einer Bahnhaltestelle zerschlagen. Zeugen konnten dies am Mittwoch gegen 1.50 Uhr beobachten und alarmierten die Polizei, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten. Polizisten des Waldstadt-Reviers stellte das aus Linkenheim-Hochstetten stammende Duo noch vor Ort. Beide wiesen auch frische Verletzungen an der jeweiligen rechten Hand auf.

Zu ihrem großen Pech waren die Verletzungen zehn Minuten zuvor noch nicht vorhanden, als die Personen wegen Streitigkeiten von einer anderen Streife kontrolliert worden waren. Alkoholtests ergaben Werte von 2,4 und 1,24 Promille. Neben den Schadenersatzleistungen werden die beiden jungen Männer noch mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen müssen. pol

