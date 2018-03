Karlsruhe hat die sauberste Großstadt-Luft

Anzeige

Baustellen begünstigen Werte

Da der Grenzwert für Stickstoffdioxid 2016 und 2017 nur um ein Mikrogramm pro Kubikmeter unterschritten wurde, sei die entspannte Situation in Karlsruhe kein Selbstläufer, so das Umweltamt. Ob die Grenzwerte auch zukünftig eingehalten werden, sei nicht sicher. So könne sich die aktuelle Baustellensituation im Stadtgebiet mit den verkehrlichen Folgen möglicherweise zeitweise begünstigend auf die Reinhold-Frank-Straße auswirken. Insofern begrüßt das Umweltamt die aktuelle Entwicklung zwar, bewertet sie aber hinsichtlich der Dauerhaftigkeit noch zurückhaltend. Angesichts der aktuellen Rechtsprechung sei es jedoch für die Autofahrer eine Erleichterung, dass in Karlsruhe keine Verkehrsbeschränkungen geprüft werden müssen.

Die Umweltfachleute der Stadt sind sich sicher, dass die langjährig praktizierten Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und der Fahrradfahrer ein Grund sind, weshalb sich die Luftqualität verbessert hat. Damit werde deutlich, dass das Karlsruher Verkehrskonzept den richtigen Weg verfolgt. Angesichts der mit 39 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter derzeit nur geringen Unterschreitung des Grenzwerts habe daher nachhaltige Mobilität weiterhin einen hohen Stellenwert und müsse weiter verstärkt und gefördert werden. Hinzu kommt, dass neben der schlechten Luftqualität an stark befahrenen Straßen viele Anwohner vor allem über die verkehrliche Lärmbelastung klagen.

Daher, so das Umweltamt, sollten auch zukünftig alle Bürger auf emissions- und lärmfreundliche Mobilität setzen und möglichst auf das Auto verzichten. zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018