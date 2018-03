Karlsruhe im Dunkeln

Anzeige

Karlsruhe.Eine Stunde ohne Elektrizität: Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder Millionen von Menschen auf der ganzen Welt an der Aktion Earth Hour des World Wildlife Fund (WWF). Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, schalten am Samstag, 24. März, um 20.30 Uhr viele Unternehmen und Bürger für eine Stunde das Licht aus. Damit wollen sie symbolisch ein Zeichen für weltweiten Klimaschutz setzen. Mit dabei sind unter anderem das Brandenburger Tor, das Opernhaus in Sydney und weitere Sehenswürdigkeiten weltweit.

Die 2007 als Idee geborene Earth Hour organisiert der WWF bereits zum zwölften Mal. Allein in Deutschland haben 2018 daran mehr als 220 Städte und Gemeinden teilgenommen. In Karlsruhe beteiligen sich die Stadtwerke mit der Abschaltung der Beleuchtung des Turmbergs in Durlach, der Kirche St. Bernhard am Durlacher Tor, des Naturkundemuseums am Friedrichsplatz und des Heizkraftwerks West am Rheinhafen an der Aktion. Mit den Klimaspartipps der Kampagne „Karlsruhe macht Klima“ gewinnt das Stadtklima auch im Alltag. zg

Info: Weitere Informationen unter www.karlsruhe-macht-klima.de