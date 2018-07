Karlsruhe künftig ohne weite Region

Anzeige

Der Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen bilden ein neues regionales Polizeipräsidium mit Sitz in Ravensburg. Das Präsidium in Tuttlingen fällt Ende 2019 weg.

Das regionale Polizeipräsidium mit Sitz in Konstanz umfasst künftig die Landkreise Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis. Die künftige „Schutzpolizeidirektion“ wird ihren Standort in Tuttlingen haben. Bei allen anderen Schutzpolizeidirektionen ist der Sitz am Standort des jeweiligen regionalen Polizeipräsidiums. lsw/beju

