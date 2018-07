Karlsruher Gesichtern auf der Spur

Anzeige

Karlsruhe.Karlsruhe hat so einiges, auf das es stolz sein kann. Dazu gehören allem voran seine Bewohner und die Besucher aus der Region, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Auch in diesem Jahr ist die Fächerstadt wieder auf der Suche nach neuen Gesichtern für die beliebte Sympathie-Kampagne „Sieh mit dem Herzen“, die bereits im September in die dritte Runde geht.

Für die umfangreichen Plakat- und Anzeigenmotive werden im Vorfeld wieder echte Unikate aus Karlsruhe und Umgebung gesucht, die mit Gesicht und Herz für ihre Stadt stehen. Besondere Anforderungen: Karlsruhe lieben. Der Rest ist egal – ob groß, klein, alt, jung, brav oder tätowiert – wir legen in erster Linie Wert auf Persönlichkeit. Dabei suchen wir nicht nach Idealmaßen, sondern nach Originalnasen. Menschen, die ihre Meinung sagen und dabei ruhig etwas schräg sein dürfen. Alle sind willkommen – Kinder, Paare, Familien oder Senioren.

Fotoaufnahmen beginnen im Juli

Das Casting und die Foto-Aufnahmen beginnen noch im Juli, sodass sich die Stadt und ihre Umgebung schon bald mit den neuen Liebesbotschaftern schmücken darf. Die Karlsruher Sympathie-Kampagne ist eines von vielen Projekten des Kooperationsmarketings zur Belebung der Innenstadt und Förderung des Karlsruher Einzelhandels. Das Kooperationsmarketin besteht aus der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG), der City Initiative Karlsruhe und der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH. zg