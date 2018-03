Keiner kann seinen Namen richtig schreiben

Anzeige

Philippsburg.Seine Texte zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus. In seinem ersten Soloprogramm „Niemand weiß, wie man mich schreibt“ mischt Nektarios Vlachopoulos das Beste aus acht Jahren Bühnenerfahrung mit vergnüglichen Alltagsgeschichten und peinlichen Improvisationen. Am morgigen Donnerstag, 22. Februar, wird der „Slampoet“ um 20 Uhr auf „Leos Bühne mit Biss“ in der Philippsburger Jugendstil-Festhalle gastieren.

Bundesligen gibt es nicht nur im Sport. Theo Vagedes hatte 2009 erstmals auch eine Kabarett-Bundesliga ins Leben gerufen. Seitdem findet diese Veranstaltungsreihe in Deutschland in Form eines Wettbewerbes unter Kabarettisten statt. Deutscher Kabarettmeister 2016/17 wurde der 1986 in Bretten geborene Wortakrobat Vlachopoulos. Kein wunder, etablierte sich der 31-jährige Lehrer für Germanistik und Anglistik seit 2008 auf den Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bevor er bereits 2011 bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Hamburg den Titel im Einzelwettbewerb gewann. Im Hamburger Mojo-Club fanden ab 1993 Literatur-Veranstaltungen unter dem Titel „Urban-Poetry“statt, bei denen Poeten ihre Texte vorstellten. Das Themenspektrum, dem sich die Dichter widmen reicht dabei von Popkultur bis hin zur Politik. klu

Info: Ein Video vom Auftritt beim Poetry-Slam ist unter www.bruhrainer-zeitung.de zu finden.