Kind verletzt sich an präpariertem Seil

Waghäusel-Kirrlach.Ein Kind hat sich auf dem Waldspielplatz in der Südlichen Waldstraße in Kirrlach an einem mit Glasscherben präparierten Kletterseil verletzt. Ein unbekannter Täter habe die spitzen Glassplitter an die Rückseite eines Seils am Kletterhaus geklebt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Vierjährige erlitt tiefe Schnittwunden, als er sich an dem Seil festhalten wollte. Die Polizei schloss nicht aus, dass weitere Spielgeräte in der Region präpariert sind und riet Eltern, Spielgeräte zu überprüfen. Am Waldspielplatz wurde ein entsprechender Warnhinweis angebracht, eine Absperrung bis zur Entfernung der Splitter wurde ebenfalls veranlasst.Wer Hinweise auf den Täter geben kann, oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bruhrain, Telefon 07254/9 85 59 70, zu melden. dpa/pol