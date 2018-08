Kinder als Tierflüsterer auf dem Storchenhof

In den Ferien haben die Kinder die Tiere auf einem Storchenhof gefüttert und gepflegt. © wr

Waghäusel.Nächster Halt: Naturschutzhof „Storchenhof“ in Rußheim. Der Verein für Dialog, Integration und Freundschaft (DIF), der sogenannte Integrationsverein, beteiligte sich am Ferienprogramm der Stadt Waghäusel. Beim Hof handelt es sich um einen Landwirtschaftsbetrieb und ein Naturschutzprojekt in Dettenheim-Rußheim, der im Besitz der Familie Gruber ist.

1995 wurde zusammen mit dem Verein für

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2318 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018