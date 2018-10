Kinder erschrecken sich bei „Schockbildern“

Bruchsal.Ein prägnanter Spruch und eine knallharte Nachricht sind auf den sogenannten „Schockbildern“ auf vielen Autobahnen zu sehen. Seit kurzem nun auch auf der Autobahn BAB5 bei Bruchsal in beiden Fahrtrichtungen.

Kurz vor der Baustelle in Fahrtrichtung Frankfurt und kurz nach der Baustelle in Fahrtrichtung Basel, hängen die Plakate seitlich neben der Autobahn direkt hinter Leitplanke und zeigen beispielsweise ein zersplittertes Handys mit wenig Text: „Jens (26) abgelenkt durch eine SMS“. Über seinem Bild ist ein Kreuz gemalt. Nach Angaben der Polizei sollen diese Schockbilder Autofahrer dazu bewegen, ihr Fahrverhalten zu hinterfragen und sich über die Folgen, unter anderem der Handynutzung am Steuer, bewusst werden.

Doch viele Autofahrer finden die knallharten und deutlichen Sprüche auf den Plakaten „zu krass“. Die Botschaft welche dahinter stecke sei zwar wichtig, die Eltern hätten aber trotzdem Angst, dass ihre mitfahrenden Kinder – besonders im Grundschulalter – welche auf dem Weg zum Urlaub aus dem Fenster schauen, damit nicht richtig umgehen können.

Ob die Schockbilder tatsächlich für den gewünschten Erfolg sorgen, ist bislang noch Ungewiss. zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018