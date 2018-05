Kinder ganz nah bei Gott

Die Kinder singen und musizieren zusammen im Freien. © Kloster Waghäusel

Waghäusel.Mit Spiel und Spaß ganz nah bei Gott: Das ist in diesem Jahr für alle Kinder des Grundschulalters möglich. Das Bibelcamp des Waghäuseler Klosters lädt die Kinder am Samstag, 7. Juli, um 9.30 Uhr ins Kloster ein. Dabei wird es teils abenteuerlich, teils besinnlich, auf jeden Fall aber erlebnisreich zugehen, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Die Nacht auf Sonntag, 8. Juli,

...

Sie sehen 45% der insgesamt 885 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018