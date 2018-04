Kinder im Rampenlicht

Anzeige

Bruchsal.An Familien mit Kindern im Alter ab fünf Jahren sowie an Vorschul- und Grundschulklassen richtet sich am Freitag, 11. Mai, um 11 Uhr ein „musikalischer Contest“ der besonderen Art im Rechbergsaal des Bruchsaler Bürgerzentrums. Wie die Stadt Bruchsal in einer Pressemitteilung schreibt, laden Tanzklassen und Kinderzupforchester aus Dresden und Zwickau während des Eurofestivals Zupfmusik zu ihrem interaktiven Konzert „Tierischer Saitenwettstreit“ nach einer Idee von Katja Mangold ein. Kuckuck und Esel versuchen dabei herauszufinden, wer von ihnen der bessere Musikant sei – das Publikum soll mithelfen.

Die musikalische Reise führt durch verschiedene Musikstile und -epochen, so erklingen Auszüge aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint Säens in einer Bearbeitung für Kinderorchester. zg