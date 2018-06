Kinder lernen Tiere hautnah kennen

Anzeige

Karlsruhe.Ein abwechslungsreiches Seebühnen-Programm wartet auch in den kommenden Wochen auf Besucher des Zoologischen Stadtgartens. Am Sonntag, 24. Juni, um 14 Uhr bietet die Reihe „Tiere auf der Seebühne“ Gelegenheit, einige Zoobewohner genauer kennenzulernen. Danach folgt ab 16 Uhr ein Konzert der Akkordeonfreunde Grötzingen. Unter dem Motto „Kunst im Zoologischen Stadtgarten“ können Kinder ab vier Jahren am Mittwoch, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr gemeinsam mit Margarita Kopp Tiermasken basteln und sich auf der Bühne in ihr Lieblingstier verwandeln. Die Gesangsschule Gerhard aus Karlsruhe lädt für Samstag, 30. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr dazu ein, Songs verschiedener Genres zu lauschen. Mit dabei sind das Quartett „Tonträger“ und die Band „Melontime“. zg