Kinder sollen Rätsel lösen

Waghäusel.Die Fenster des lebendigen Adventskalenders in der evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel öffnen sich wieder. Unter dem Motto „in Vielfalt eins sein“ werden wie auch in den Jahren zuvor, alle sechs Teilorte der Kirchengemeinde an der Durchführung des lebendigen Adventskalenders beteiligt sein.

Beginn ist am Samstag, 1. Dezember, mit „ Ankommen im Advent“ in der Erlöserkirche Wiesental um 19 Uhr. Für die Kinder gibt es ein Rätsel. In jedem Fenster sind – gut sichtbar – ein Buchstabe und eine Zahl angebracht.

Beides kombiniert und eingetragen im Kinderrätselheft, ergibt bis Sonntag, 23. Dezember, des Rätsels Lösung. Bei der Waldweihnacht können die Rätselhefte abgegeben werden. An diesem Abend werden dann auch die Gewinner aus allen Teilnehmern ermittelt.

Die Kinderrätselhefte liegen ab dem ersten Advent in der Erlöserkirche aus, oder sind an den einzelnen Abenden erhältlich. Außerdem gibt es ein Kinder-Online-Rätsel, das die Teilnahme am Gewinnspiel auch ermöglicht, falls man mal ein Fenster versäumt hat. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018