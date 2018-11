Kindern in Afrika Zukunft schenken

Oberhausen-Rheinhausen/Waghäusel.Vielen tausend Menschen auf fast allen Kontinenten hat der „Konvoi der Hoffnung“ Oberhausen-Rheinhausen/Waghäusel in 25 Jahren schon geholfen. Und alles geschieht ehrenamtlich. Einen Überblick über die vielfältige Arbeit, die Einsätze, Projekte und Zuwendungen der erfolgreichen Hilfseinrichtung erstatteten alle Projektmanager in der Informationsveranstaltung im „Bürgerhaus“ Oberhausen.

Vorsitzender Manfred Rölleke, der mit großem Engagement das Werk des verstorbenen Konvoi-Gründers Otto Fischer fortsetzt, erläuterte die einzelnen Hilfsschwerpunkte und erklärte die Verwendung der Sach- und Geldspenden.

Was die Sachleistungen anbelangt, so rechne der Konvoi 2018 mit einem neuen Rekord von weit mehr als 40 Lastzügen und acht Schiffscontainern. Die Geldspenden werden wohl um 300 000 Euro unter dem Superergebnis des vergangenen Jahres bleiben, so dass das gesamte Hilfsvolumen von 2017 mit 1,82 Millionen Euro wahrscheinlich verfehlt wird. Von der deutschen Entwicklungshilfe stehen noch 103 000 Euro für Afrika aus: für den Bau von zwei Grundschulen in Burkina Faso und Uganda, sowie für ein Agrar-Förderungsprojekt in Burkina Faso.

Für Afrika ist und bleibe oberstes Ziel, den jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen, damit sie ihrem Heimatland nicht entfliehen, sondern helfen, es weiterzuentwickeln.

Vorgestellt wurden insgesamt sechs große Hilfsprojekte, so der Schulbau und die Feldbewässerung in Burkina Faso, der Bau von Schulen, Waisen- und Frauenhäuser in Burundi, dann die Aids-Bekämpfung und die Arbeit in der Landwirtschaft in Uganda, die Verpflegung einer Taubstummenschule in Togo, schließlich die Behindertenhilfe in Entwicklungsländern und die verschiedenen Hilfsgütertransporte nach Südosteuropa. wr

