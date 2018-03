Kirche soll Schließtage angleichen

Anzeige

Oberbürgermeister Walter Heiler erläuterte, dass die Stadt 90 Prozent der Unterhaltskosten der kirchlich getragenen Kindergärten trage. In der Frage des Personals führte Heiler weiter aus, dass dies sicherlich so sei. Aber für eine Stadt, die in ihrem Haushalt über drei Millionen Euro bewege, wäre die Summe von rund 28 600 Euro keine zu große Belastung. „Ich will aber auch nicht von ,Peanuts‘ reden“, sagte er mit einem Lächeln in Anspielung auf ein bekanntes Zitat. Was das Finden von gutem Personal betrifft, stimmte er den Gemeinderatskollegen bei. Der Personalmarkt im Bereich Kindergarten sei eng. „Ich weiß, es ist schwierig“, sagte Oberbürgermeister Walter Heiler. vk

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018