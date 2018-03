Kita-Gebühren steigen stark

Anzeige

Philippsburg.Für die Eltern der kleinen Kindergartenbesucher sind die festgesetzten Gebühren für 2018/2019 „extrem hoch“. Wenn die Beschlüsse des Gemeinderates für die kommenden Jahre umgesetzt werden, steigen die Kosten im Kindergartenjahr 2018/19 seit 2015 um 92 Prozent, 2019/20 um 130 Prozent und 2020/21 um 176 Prozent. „Solche Steigerungsraten machen uns betroffen“, äußerten sich die Eltern, darunter deren Sprecher Andre Zieger, bei der SPD Philippsburg, die sich mit diesem brisanten Thema befasste.

Gegenwärtig zahlen etwa Eltern mit zwei Kleinkindern in einer Ganztagsgruppe 9432 Euro im Jahr. Im nächsten Kindergartenjahr wären dafür 11 664 Euro aufzubringen. Lohnsteigerungen in solchen Dimensionen erhalte kein Arbeitnehmer, hieß es. Die mitunter verbreitete Empfehlung, Eltern sollten ihre Kinder nur vier oder fünf Stunden pro Tag in die Kita geben, bringe nicht viel. Denn auch hier gebe es Steigerungsraten: immerhin 148 Prozent. Zudem betrage ja die tägliche Arbeitszeit in der Regel acht Stunden, Fahrzeiten nicht miteinge-rechnet. Wo bleibe da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Informativ und lebhaft verlief deshalb die Aussprache über die Entwicklung der Kindergärten und der Gebühren. Grundlagen des Meinungsaustausches waren die Haushaltsreden der Gemeinderatsfraktionen und die Ausführungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Jochen Pöschel. Konkrete Zahlen über die Entwicklung der Kindergartengebühren lieferten die Elternvertreter. So stiegen die Kosten für die Unter-Dreijährigen mit einer Betreuungszeit von 30 und mehr Stunden pro Woche von 2015 bis heute um 55 Prozent.