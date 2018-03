Klares Zeichen für den Erhalt der Pfarrkirche

Anzeige

Waghäusel.Schon seit langem sind die Schäden an der Pfarrkirche St. Jodokus in Wiesental an der Fassade und im Inneren des Gotteshauses unübersehbar. Im April soll nun die Außenrenovierung beginnen. Mit den Außensanierungsarbeiten setzt die Seelsorgeeinheit Waghäusel/Hambrücken ein klares Zeichen für den Erhalt der Kirche. Sie nimmt damit ihre Verantwortung für die Gestaltung des Glaubenslebens, aber auch für die Gestaltung des Ortsbildes wahr, wie es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit heißt.

In monatelanger Vorarbeit waren die Schäden aufgenommen, Berechnungen durchgeführt und schließlich ein Leistungsverzeichnis erstellt worden. Wenn alles klappt, schreibt die Seelsorgeeinheit in der Pressemitteilung weiter, wird im April das Gerüst aufgestellt und mit den Arbeiten an Dach und Fassade begonnen. Rund eine Million Euro habe die Kostenrechnung nach einer gründlichen Voruntersuchung des Kirchenbaus durch das Büro für Baukonstruktion ergeben.

Während der Arbeiten geöffnet

Darin sind Kosten zum Gerüstbau, zu Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten, Verglasungs- und Anstricharbeiten, Schlosserarbeiten, Restaurierungen am Naturstein, Zimmerer- und Holzbauarbeiten sowie die Sicherung der Seiteneingänge enthalten. Ein Blick auf die Kirche und unter das Kirchendach zeige, so die Mitteilung weiter, dass dies alles notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Kirche seien. Erfreulich für die Kirchenbesucher: Die Arbeiten sollen so organisiert werden, dass das Gotteshaus auch während der Bauarbeiten für die Gläubigen nutzbar bleibt.