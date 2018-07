Klassik und Moderne

Anzeige

Waghäusel.Der Fachbereich Streichinstrumente der Musikschule Waghäusel-Hambrücken zeigte unter der Leitung von Karl-Heinz Steffan erneut sein hohes Niveau. Im voll besetzten Kirrlacher Pfarrzentrum präsentierten 73 Musiker, darunter fast die Hälfte mit der Violine, gleich mehrere Werke des vor 175 Jahren in Norwegen geborenen Komponisten Edvard Hagerup Grieg.

Das Kammerorchester der Musikschule eröffnete das einstündige Konzert mit dem Präludium aus der fünfsätzigen Suite „Aus Holbergs Zeit“. Grieg hatte dieses Werk ursprünglich als Klavierstück komponierte, aber in der von ihm selbst geschriebenen Version für Streichorchester eine weitaus größere Bekanntheit erlangt. Entführt wurden die Besucher vom Kammerorchester in die Zeit der „Sarabande“, einer höfischen Tanzform der Barockmusik, und in den historischen Gesellschaftstanz „Gavotte“.

Nachwuchs geht auf Filmreise

Die „Junge Sinfonie“ der Musikschule begeisterte mit bekannten Melodien. Aus „Der Herr der Ringe“ intonierten sie „Die Gefährten“ und mit der Musik aus „Der Hobbit“ luden sie die Zuhörer zu einer unerwarteten Reise ein. Hörbar wurde dabei, dass die Melodien der jüngeren Zeit im musikalischen Glanz der Streicher denen aus dem Barock an Intensität und Raumfülle kaum etwas nachstehen.