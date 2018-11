Kleine Katastrophenmit Humor

Kreis.Der Deutsch-Israelische Freundeskreises im Stadt- und Landkreis Karlsruhe lädt am Dienstag, 4. Dezember, zu einem Kishon-Abend mit Helga Jannakos und Wolfgang Wittke ein. Ephraim Kishon lebte und arbeitete als Journalist, Schriftsteller und Regisseur (Theater, Film). Die augenzwinkernden Kurzgeschichten sind heute so aktuell wie eh und je. Das schreibt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Zielscheibe der Satiren waren neben den kleinen Ärgernissen des Alltags vor allem die Bürokratie und die große und kleine Politik, speziell in Israel. Der Schwerpunkt lag aber in der humoristischen Darstellung des israelischen Alltags und des Familienlebens des Autors.

Lehrer an der Musikschule

Helga Jannakos, Buchhändlerin und Vorsitzende des Seniorenrates in Bruchsal liest aus Kishons: „Von lieben Nachbarn, alltäglichen Katastrophen und den süßen Kleinen“. Sie wird von Wolfgang Wittke auf der Klarinette mit Klezmer-Klängen begleitet. Wittke ist seit 1975 hauptamtlicher Lehrer an der Musik- und Kunstschule Bruchsal und seit 1986 Dirigent der Stadtkapelle Bruchsal. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Foyer des Landratsamtes Karlsruhe, Beiertheimer Allee 2, statt. Der Eintritt ist frei.

Vom Mittwoch, 12., bis Freitag, 21. Juni 2019, bietet der Deutsch-Israelische Freundeskreis die Möglichkeit, sich auf einer Studienreise selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und das Land zu erleben. Themenschwerpunkte sind Land und Leute, Religionsgeschichte, der Nahostkonflikt und die Friedenssicherung, die deutsch-jüdische Geschichte sowie der Besuch von Sha’ar Hanegev, der Partnerregion des Landkreises Karlsruhe.

Auf dem Reiseplan stehen Stationen in Tel Aviv, Jerusalem, Bethlehem, Ramallah und Jericho sowie die Negev-Wüste. Die Reiseleitung übernimmt vor Ort Tati Weiss, frühere Pfarrerin der badischen Landeskirche. zg

Weitere Infos unter www.difkarlsruhe.org

