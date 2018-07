Kleine Kräuterhexe verzaubert vegan

Das macht Köchin Lena Pfetzer am liebsten: frisches Essen zubereiten und lachen. © Lena Pfetzer/Knesebeck Verlag

Waghäusel-Kirrlach.Auf beschaulichen 35 Quadratmetern wohnt die beliebte Köchin aus Kirrlach. Lena Pfetzer sitzt in einem gemütlichen Pulli in erdigen Tönen an ihrem selbst gebauten Tisch. Ihre braunen Locken hat sie zu einem lockeren Zopf geflochten. Lena Pfetzer strahlt ihre frisch vom Balkon gepflückten Beeren an. „Ich hab schonmal etwas vorbereitet“, sagt sie – und schaut auf eine Schale voller Heidelbeer

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4187 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018