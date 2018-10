Klingende Neuzugänge

Auch eine englische Salonorgel ist neu im Musikautomaten-Museum. © Biber

Bruchsal.Regelmäßig wird die Sammlung neuer Instrumente beim deutschen Musikautomaten-Museum (DMM) im Schloss Bruchsaldurch weitere Stücke ergänzt, die nicht alle in der öffentlich gezeigten Ausstellung zu sehen sind. Oft sind auch aufwendige Recherchen und Analysen erforderlich, um die historischen Hintergründe eines Instrumentes genauer zu durchleuchten.

Am Sonntag, 4. November, um 11 Uhr stellen Museumsleiterin Ulrike Näther und Restaurator Klaus Biber eine spannende Auswahl der 2017 an das Museum gekommenen Musikautomaten vor. Sie umfasst neben Drehorgeln auch verschiedene Spieldosen. Der Vortrag findet während der monatlichen Stammtische des DMM-Fördervereins in der Historischen Wirtschaft statt. Nicht-Mitglieder müssen den regulären Schlosseintritt von 8 Euro bezahlen, die Veranstaltung selbst ist unentgeltlich. zg

