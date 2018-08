Körper, Geist und Seele verbinden

Die chinesische Meditationsform Qi Gong hilft den Teilnehmern Körper, Geist und Seele zu verbinden. Im Wiesentaler Park erklärt Qi-Gong-Lehrerin Marion Sommer, worauf es ankommt. © awo

Waghäusel-Wiesental.Tief einatmen, ausatmen und die Augen schließen. Ganz bei sich selbst sein und das Gras unter den Füßen spüren. Die Arbeiterwohlfahrt in Waghäusel bietet an jedem zweiten Sonntag bis zum 30. September das kostenlose Angebot „Qi Gong im Park“ an, bei dem die Teilnehmer den Stress des Alltags für eine Stunde hinter sich lassen können.

Mitten in Wiesental unter schattenspendenden Bäumen

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2731 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018