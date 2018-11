Kollision an bekannter Unfallstelle

Waghäusel.Bereits vor etwa zwei Wochen hatte es an dieser Stelle einen Unfall gegeben, am Samstagnachmittag sind nun erneut zwei Autos an der Kreuzung L 560 und Mannheimer Straße am Kreisel zusammengestoßen. Nach Angaben eines Mitarbeiters dieser Zeitung nahm einer der beteiligten Autofahrer dem anderen gegen 14 Uhr die Vorfahrt, wodurch es zur Kollision des BMW und des VW Beetle kam. An beiden Fahrzeugen öffneten sich die Airbags. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten, allerdings standen die Beteiligten unter Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bereits Ende Oktober ereignete sich an derselben Kreuzung ein ähnlicher Verkehrsunfall, bei welchem zwei Frauen schwer verletzt wurden. 7aktuell/beju

