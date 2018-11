Kollision auf Kreuzung

Beide Wagen wurden durch den Aufprall völlig zerstört. © 7aktuell

Bruchsal.Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 556 zur Abfahrt B 35 zwischen Bruchsal und Forst sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein mit vier Personen besetzter Mercedes an der Kreuzung am Spargelhof auf die B 35 abbiegen. Hierbei soll er jedoch eine rote Ampel missachtet haben. Gleichzeitig soll der Fahrer eines Ford bei Grün losgefahren sein, wodurch es zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung kam.

Der Mercedes wurde gegen den Ampelmast geschleudert, beide Fahrzeuge stark beschädigt. Zur Versorgung der Verletzten waren vier Rettungswagen im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr Forst rückte an, um auslaufende Kraftstoffe aufzunehmen. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme auf die B 35 umgeleitet. fge/beju/7aktuell

