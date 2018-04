Kommissar gibt Senioren Tipps für eine achtsame Fahrweise

Anzeige

Philippsburg.Der Schülerhort der Philippsburger Arbeiterwohlfahrt (AWO) verbindet vortrefflich die Generationen. In dem geräumigen Gebäude begegnen sich Kinder und Senioren, Jugendliche und Familien finden sich ein. Der regelmäßig durchgeführte Ü60-Treff mit Kaffee und Kuchen sowie einem Abendessen ist für die älteren Menschen eine lehrreiche, unterhaltsame und gesellige Veranstaltung. Begrüßt wurden die zahlreichen Besucher von Christiane Notheisen, während Philippsburgs ehemaliger Bürgermeister Jürgen Schmidt mit Gitarre und sonorer Stimme zum Mitsingen animierte.

Im Mittelpunkt des jüngsten Seniorentreffens stand ein kurzweiliger Vortrag von Polizeioberkommissar Karl Nees (Bild) zum Thema „Senioren im Straßenverkehr“. Unterstützung bekam er durch Hanno Bohn von der gleichnamigen Fahrschule. Er gab praktische Tipps und empfahl bei Bedarf Auffrischungsstunden für Senioren. Karl Nees hat eine begeisterte Art auf die Menschen zuzugehen und durch provokante Fragen ihre Diskussionsfreudigkeit herauszufordern.

Beamter zeigt Bild-Beispiele

Dabei orientierte sich der Polizeibeamte, der seit über 30 Jahren in der Verkehrsprävention tätig ist, an seniorenspezifischen Alltäglichkeiten und ging ganz bewusst auf die Fragen und Wünsche der Anwesenden ein. Nicht bekannt war vielen, dass im Kreisverkehr nicht grundsätzlich die „Rechts-vor-links-Regel“ aufgehoben ist. „Wenn an der Einfahrt zum Kreisel kein Vorfahrt-achten-Schild vorhanden ist, hat der Einfahrende Vorfahrt“, bestätigte Nees. „Vorfahrt ist allerdings nur eine Regelung und kein Recht“, sagte Hanno Bohn, der darüber berichtete, dass eine erzwungene Vorfahrt bei einem Unfall eine Teilschuld nach sich ziehen kann.