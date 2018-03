Konverter und neue Rohrleitung

Anzeige

Philippsburg.Informationen zu „Infrastrukturmaßnahmen am Standort Philippsburg“ stehen auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung in Philippsburg am morgigen Dienstag, 6. März, die um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt. Informieren wird Jörg Michels von der Geschäftsführung der EnBW Kernkraft über die sogenannte Baufeldfreimachung für das Konverterprojekt und die vorbereitenden Maßnahmen dazu.

Darüber hinaus geht es auch um einen Antrag der EnBW Kernkraft auf „Änderung der bestehenden gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnisse durch Errichtung und Betrieb einer Rohrleitung zur geänderten Ableitung von aufbereitetem radioaktivem Betriebsabwasser in den Rhein“. Ebenso ist ein zweiter Antrag der EnBW auf „Übertragung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowie auf temporäre Erweiterung der wasserrechtlichen Erlaubnis zum Betreiben des Lade- und Löschplatzes in der Entnahmebucht im Philippsburger Altrhein“ Thema der Gemeinderatssitzung.

Weitere Themen sind der Fassadenerneuerung am Kindergarten „Pusteblume“ in Huttenheim und die, wie es wörtlich heißt, „Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT“. wr